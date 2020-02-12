Иран входит в число лучших производителей ювелирных изделий мира

"Несмотря на хорошая позиция Ирана в производстве ювелирных изделий из золота, у нас проблемы в экспорте и массовом производстве ювелирных изделий", заявил он журналистам на церемонии открытия 12-й международной выставки золота, серебра, ювелирных изделий, часов и смежных отраслей промышленности в Тегеране.

Хоссейн-Заде рассказал, что Иран занял 5-е место на Олимпиаде по производству ювелирных изделий в Великобритании в 2011 году, 7-е место в международной Олимпиаде в Канаде в 2009 году, второе место в Германии в 2013 году и 5-е место в Бразилии в 2015 году.

Замглавы ассоциации производителей и экспортеров ювелирных изделий Ирана Эсфандиар Сейфи также в кулуарах выставки сообщил о росте участников на 50% в этом году. По его словам, 125 иранских и 5 иностранных компаний из Турции, Италии, Германии, Великобритании и Японии приняли участие в выставке.

12-я международная выставка золота, серебра, ювелирных изделий, часов и смежных отраслей промышленности 12-15 февраля проходит в столице Ирана.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392