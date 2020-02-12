12 февр. 2020 г., 12:38
Journalist ID: 2388
News Code: 83672021
1 Persons

В Москве отметили 41-ю годовщину победы революции Ирана

В Москве отметили 41-ю годовщину победы революции Ирана

Москва, 12 февраля, ИРНА – 41-ю годовщину победы Исламской революции и Национальный день Ирана отметили в российской столице с участием более 100 культурных и политических чиновников, иностранных дипломатов, россиян, заинтересованных в Иране, а также иранцев.

На церемонии присутствовало большое число высокопоставленных российских военных и гражданских чиновников, членов парламента, политических, культурных, экономических, военных, оборонных, правоохранительных органов, органов безопасности, разведки и СМИ, российских ученых, послов и дипломатов. Говоря о достижениях исламской революции за последние сорок один год и продолжении американских военных действий, и было изучено широкое сотрудничество между двумя странами в Иране и подчеркнула необходимость расширения регионального сотрудничества между двумя странами.

После церемонии заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов также поздравил с годовщиной победы Исламской революции и назвал отношения между Россией и Ираном растущим и расценил встречи высокопоставленных лиц двух стран в качестве основы для этих отношений.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
9 + 0 =