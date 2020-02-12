В Москве отметили 41-ю годовщину победы революции Ирана

На церемонии присутствовало большое число высокопоставленных российских военных и гражданских чиновников, членов парламента, политических, культурных, экономических, военных, оборонных, правоохранительных органов, органов безопасности, разведки и СМИ, российских ученых, послов и дипломатов. Говоря о достижениях исламской революции за последние сорок один год и продолжении американских военных действий, и было изучено широкое сотрудничество между двумя странами в Иране и подчеркнула необходимость расширения регионального сотрудничества между двумя странами.

После церемонии заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов также поздравил с годовщиной победы Исламской революции и назвал отношения между Россией и Ираном растущим и расценил встречи высокопоставленных лиц двух стран в качестве основы для этих отношений.

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