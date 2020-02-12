6 стран Азии и Европы инвестировали в Западный Азербайджан

Давуд Гаффарпур, указав, что эти страны включают Китай, Францию, Германию, Турцию, Ирак и Азербайджанскую Республику, отметил, что в течение последних девяти лет Инвестиционный центр Западного Азербайджана работает над повышением привлекательности инвестиции в провинции. При этом сумма подтвержденных в провинции иностранных инвестиций достигла 485 млн. долларов, что реализуется в 34 исполнительных проектах.

«Из этой суммы 100 млн. долларов США было привлечено на различные проекты», - указал он.

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