12 февр. 2020 г., 11:41
Journalist ID: 2388
News Code: 83671893
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Российский чиновник: товарооборот с Ираном вырос до 2 млрд. долларов

Российский чиновник: товарооборот с Ираном вырос до 2 млрд. долларов

Москва, 12 февраля, ИРНА - Несмотря на сложные внешние условия товарооборот с Ираном вырос, как сообщило информационное агентство ТАСС, цитируя слова замглавы МИД РФ Игоря Моргулова .

«Несмотря на сложные внешние условия, товарооборот между Россией и Ираном вырос в прошлом году до 2 млрд. долларов», - сказал он.

«Мы надеемся, что временное соглашение, направленное на создание зоны свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом, послужит дополнительным стимулом для расширения двусторонних отношений», - пояснил он.

По данным ТАСС, Российско-иранский товарооборот в 2018 году составил 1.74 млрд долларов и сельскохозяйственные продукты стали основой товарооборота двух стран.

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