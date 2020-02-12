Российский чиновник: товарооборот с Ираном вырос до 2 млрд. долларов

«Несмотря на сложные внешние условия, товарооборот между Россией и Ираном вырос в прошлом году до 2 млрд. долларов», - сказал он.

«Мы надеемся, что временное соглашение, направленное на создание зоны свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом, послужит дополнительным стимулом для расширения двусторонних отношений», - пояснил он.

По данным ТАСС, Российско-иранский товарооборот в 2018 году составил 1.74 млрд долларов и сельскохозяйственные продукты стали основой товарооборота двух стран.

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