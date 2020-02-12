В Нью-Йорке отметили 41-ую годовщину победы Исламской революции

Послы, политические делегации и международные журналисты поздравили постоянного представителя ИРИ при ООН Маджида Тахт-Раванчи с торжественной годовщиной победы Исламской революции 1979 года.
Постпреды России, Китая, Великобритании, Швейцарии, Северной Кореи, Сирии, Венесуэлы, Турции, Афганистана, Казахстана, Ирака, Катара, Индии, Японии и Польши, заместитель постпреда Германии и дипломаты из африканских и азиатских стран также присутствовали на церемонии по случаю годовщины победы Исламской революции, несмотря на все усилия администрации президента США Дональда Трампа для изоляции Ирана.
11 февраля в Тегеране и других городах Ирана сотни тысяч человек пришли на улицы, чтобы принять участие в праздничных манифестациях и шествиях по случаю 41-й годовщины победы исламской революции в стране.
Отметим, что с 1-го по 11-е февраля в Иране проводятся торжественные мероприятия по случаю 41-летней годовщины революции в рамках общенациональных акций под названием Десять дней рассвета.1 февраля 1979 года после 15-летнего изгнания на родину вернулся основатель исламской революции имам Хомейни, и в конце концов, 22 бахмана (11 февраля), когда армия объявила о своем нейтралитете, победила Исламская революция.
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Нью-Йорк, 12 февраля, ИРНА – Представители и послы различных стран отметили 41-ую годовщину победы Исламской революции в представительстве Исламской Республики Ирана при ООН в Нью-Йорке.
Послы, политические делегации и международные журналисты поздравили постоянного представителя ИРИ при ООН Маджида Тахт-Раванчи с торжественной годовщиной победы Исламской революции 1979 года.
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