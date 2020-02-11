11 февр. 2020 г., 19:33
Journalist ID: 2388
News Code: 83671302
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Минобороны: Сегодня Иран имеет возможность производить стратегическое оборонительное оружие

Минобороны: Сегодня Иран имеет возможность производить стратегическое оборонительное оружие

Тегеран, 11 февраля, ИРНА - Поздравляя 41-ю годовщину победы Исламской революции, министр обороны Амир Хатами заявил, что сегодня, благодаря Исламской революции Исламской Республики Иран, страна находится в состоянии обороны и сдерживания, и может производить стратегическое оборонительное оружие, основанное на потенциале и внутренних знаниях.

«Сегодня, благодаря Исламской революции Исламской Республики, Исламская Республика обладает оборонительным и сдерживающим потенциалом, способным производить стратегическое оборонительное оружие на основе возможностей и внутренних знаний и удовлетворить все потребности Вооруженных сил Исламской Республики на любом уровне», - отметил он.

«Под командованием верховного главнокомандующего ВС страны мы достигли высокого уровня и в своих последних оборонительных действиях страна смогла напасть на базу США в ответ на их преступную деятельность», - добавил он.

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