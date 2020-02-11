Минобороны: Сегодня Иран имеет возможность производить стратегическое оборонительное оружие

«Сегодня, благодаря Исламской революции Исламской Республики, Исламская Республика обладает оборонительным и сдерживающим потенциалом, способным производить стратегическое оборонительное оружие на основе возможностей и внутренних знаний и удовлетворить все потребности Вооруженных сил Исламской Республики на любом уровне», - отметил он.

«Под командованием верховного главнокомандующего ВС страны мы достигли высокого уровня и в своих последних оборонительных действиях страна смогла напасть на базу США в ответ на их преступную деятельность», - добавил он.

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