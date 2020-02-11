Иран отверг интервенционистское заявление Франции по космической программе страны

Аббас Мусави, отвергнув интервенционистское заявление Франции в отношении космической программы Ирана, назвал это неотъемлемыми правами Ирана на развитие науки и техники.

«Иранская программа противоракетной обороны также не рассматривается в резолюции 2231, поскольку иранские ракеты не предназначены для ношения ядерного оружия», - отметил он.

В понедельник министерство иностранных дел Франции выступило с заявлением, в котором осудили запуск спутника Ираном, заявив, что он нарушает международные обязательства Ирана.

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