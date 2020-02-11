11 февр. 2020 г., 18:58
Journalist ID: 2388
News Code: 83671264
0 Persons

Посол Ирана в Италии подчеркнул необходимость решения ближневосточных проблем путем диалога

Посол Ирана в Италии подчеркнул необходимость решения ближневосточных проблем путем диалога

Лондон, 11 февраля, ИРНА - Посол Ирана в Италии Хамид Баят подтвердил политику Тегерана по решению проблем Ближнего Востока путем диалога между странами региона без иностранного вмешательства.

Хамид Баят рассказал о достижениях Исламской революции за последние сорок один год, несмотря на санкции США и давление, на церемонии годовщины победы исламской революции, состоявшейся вчера вечером в понедельник в посольстве Ирана в Италии.

Он отметил успех страны в достижении высших научных рейтингов в мире, включая ядерные знания, самодостаточность и усилия по доказательству миролюбия ядерной деятельности Ирана, которая привела к ядерной сделке.

Посол также указал на двусторонние отношения с Италией в свете истории отношений между двумя странами и отметил, что Италия является наиболее важным торговым партнером Ирана в Европе.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9472

Your Comment

You are replying to: .
7 + 5 =