Посол Ирана в Италии подчеркнул необходимость решения ближневосточных проблем путем диалога

Хамид Баят рассказал о достижениях Исламской революции за последние сорок один год, несмотря на санкции США и давление, на церемонии годовщины победы исламской революции, состоявшейся вчера вечером в понедельник в посольстве Ирана в Италии.

Он отметил успех страны в достижении высших научных рейтингов в мире, включая ядерные знания, самодостаточность и усилия по доказательству миролюбия ядерной деятельности Ирана, которая привела к ядерной сделке.

Посол также указал на двусторонние отношения с Италией в свете истории отношений между двумя странами и отметил, что Италия является наиболее важным торговым партнером Ирана в Европе.

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