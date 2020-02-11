Рухани: США потерпели неудачу перед величием иранского народа

"Для такой державы, как США, невыносимо терпеть исламскую революцию и победу великой нации и изгнания американской сверхдержавы с этой земли. Вполне естественно, что они каждую ночь в течение последних 41 лет мечтают о возвращении на эту землю", сказал Рухани, выступая на церемонии по случаю 41-й годовщины исламской революции в Иране

Комментируя убийства бывшего командующего силам "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани, Рухани отметил, что Сулеймани не стремился к войне и нестабильности в регионе. "Америка и Израиль лгут, он стремился к региональной стабильности и безопасности", уточнил иранский президент.

Он добавил, что сегодня Ирану удалось достичь самообеспеченности в производстве самолетов, фрегатов, подводных лодок, зенитных ракет, а также ракет противовоздушной обороны. "До революции Иран импортировал 95% необходимого оружия и оборудования, а лишь 5% были произведены внутри страны. Сегодня все наши потребности производятся внутри страны, что показывает научную и военно-оборонительную мощь великой иранской нации", пояснил президент.

Рухани указал на жестокие санкции США против Ирана, отметив, что "в последние два года США оказывали максимальное давление на иранский народ, на всю нашу торговлю, весь наш экспорт, весь наш импорт и все потребности нашей страны, чтобы у нашего народа лопнуло терпение".

Рухани отметил, что США приходится противостоять не только иранскому государству, но и 83-миллионному населению Ирана.

Рухани указал на самообеспеченности Ирана в различных областях, в том числе в области сельского хозяйства, нефти, газа, промышленности и здравоохранения и т. д, подчеркнув, что "США думают, что под давлением санкций, мы отступим. Это ошибка Америки".

Президент Ирана подчеркнул, что сегодня 97% медицинских препаратов, необходимых стране, производится внутри Ирана.

Рухани добавил, что внешний товарооборот Ирана за первые 10 месяцев иранского календарного года (который начался 21 марта 2019 года) достиг около $72 млрд. "Согласно статистике объём иранского экспорта за 10 месяцев составил $35.5 млрд, а объем импорта — $36 млрд", уточнил он.

"Американский путь наносит ущерб не только иранскому народу, странам региона, исламскому миру и всему миру, но и самому американскому народу", резюмировал президент.

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