Президент Армении поздравил руководство Ирана по случаю 41-ой годовщины Исламской революции

В направленном президенту Ирана поздравительном послании, в частности, говорится:

«Между Арменией и Ираном, благодаря глубоким добрососедским традициям, и сегодня продолжается тесное политическое и экономическое сотрудничество. Уверен, что армяно-иранские отношения будут укрепляться и развиваться твёрдыми шагами. Сегодня, когда мир стоит перед разнообразными вызовами, важно сохранение и развитие устойчивых и взаимовыгодных отношений между Арменией и Ираном».

В послании Верховному лидеру Исламской революции Ирана аятолле Али Хаменеи, в частности, говорится:

«Уверен, что взаимное уважение к религии и культуре, сопровождаемое политическим диалогом, способствует утверждению регионального мира и стабильности».

Президент Саркисян с удовлетворением констатировал налаженное между Арменией и Ираном в различных областях и успешно развивающееся сотрудничество, залогом которого является прошедшая испытание веками мудрость двух народов.

Президент Республики пожелал духовному лидеру Ирана крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Ирана – мира и благоденствия.

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