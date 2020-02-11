Глава МАГАТЭ поздравил Салехи с 41-й годовщиной победы исламской революции

Отметим, что Салехи находится в Вене, где принимает участие в международной конференции МАГАТЭ по физической ядерной безопасности, которая проходит с 10 по 14 февраля.

Глава ОАЭИ в ближайшие дни обсудит в Вене с Гросси шаги Ирана по сокращению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Сегодня в Тегеране и других городах Ирана отмечают 41-ю годовщину победу исламской революции в стране. Сотни тысяч человек пришли на улицы, чтобы принять участие в праздничных манифестациях и шествиях по случаю национального праздника.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409