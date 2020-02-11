11 февр. 2020 г., 12:21
Journalist ID: 2177
News Code: 83670639
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Глава МАГАТЭ поздравил Салехи с 41-й годовщиной победы исламской революции

Глава МАГАТЭ поздравил Салехи с 41-й годовщиной победы исламской революции

Тегеран, 11 февраля. ИРНА — Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во вторник прибыл в посольство Ирана в Вене и поздравил главе Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбара Салехи с 41-й годовщиной победы исламской революции в Иране.

Отметим, что Салехи находится в Вене, где принимает участие в международной конференции МАГАТЭ по физической ядерной безопасности, которая проходит с 10 по 14 февраля.

Глава ОАЭИ в ближайшие дни обсудит в Вене с Гросси шаги Ирана по сокращению обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

Сегодня в Тегеране и других городах Ирана отмечают 41-ю годовщину победу исламской революции в стране. Сотни тысяч человек пришли на улицы, чтобы принять участие в праздничных манифестациях и шествиях по случаю национального праздника.

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