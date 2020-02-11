Рухани: массовое участие иранцев в шествиях по случаю годовщины исламской революции — лучший ответ тиранам

"Для иранцев нет такого великого дня, как день победы исламской революции (11 февраля) и массовое участие народа в этом году показывает, что люди придают огромное значение своей свободе и независимости", сказала Рухани во вторник журналистам на церемонии по случаю годовщины исламской революции в Иране.

Он назвал массовое участие народа в шествиях по случаю годовщины исламской революции ответом на политику максимального давления США, убийство генерала Сулеймани, а также "сделку века" США по урегулированию палестино-израильского конфликта.

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