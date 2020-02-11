Народы региона считают отвратительным террористическое убийство Сулеймани

"Иранский народ в течение 40 дней после убийства генерала Сулеймани показал всему мира, что этот акт США был террористическим, который, с нашей точки зрения и с точки зрения народов региона является отвратительным", сказал Зариф во вторник журналистам на церемонии по случаю годовщины исламской революции в Иране.

По его словам, убив генерала Сулеймани, президент США Дональд Трамп в очередной раз показал, что американские власти уже 41 год совершают ошибку в отношении иранского народа и продолжают совершить свою ошибку.

Сегодня в Тегеране и других городах Ирана сотни тысяч человек пришли на улицы, чтобы принять участие в праздничных манифестациях и шествиях по случаю 41-й годовщины победы исламской революции в стране.

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