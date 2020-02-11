11 февр. 2020 г., 11:13
Journalist ID: 2177
News Code: 83670428
0 Persons

Народы региона считают отвратительным террористическое убийство Сулеймани

Народы региона считают отвратительным террористическое убийство Сулеймани

Тегеран, 11 февраля. ИРНА — И иранский народ и народы региона считают террористическое убийство бывшего командующего силам "Кудс" КСИР генерала Касема Сулеймани отвратительным шагом со стороны США.

"Иранский народ в течение 40 дней после убийства генерала Сулеймани показал всему мира, что этот акт США был террористическим, который, с нашей точки зрения и с точки зрения народов региона является отвратительным", сказал Зариф во вторник журналистам на церемонии по случаю годовщины исламской революции в Иране.

По его словам, убив генерала Сулеймани, президент США Дональд Трамп в очередной раз показал, что американские власти уже 41 год совершают ошибку в отношении иранского народа и продолжают совершить свою ошибку.

Сегодня в Тегеране и других городах Ирана сотни тысяч человек пришли на улицы, чтобы принять участие в праздничных манифестациях и шествиях по случаю 41-й годовщины победы исламской революции в стране.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409

Your Comment

You are replying to: .
1 + 17 =