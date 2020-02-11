11 февр. 2020 г., 09:48
Journalist ID: 2177
News Code: 83670285
0 Persons

Иранцы отмечает 41-я годовщину победы исламской революции

Иранцы отмечает 41-я годовщину победы исламской революции

Тегеран, 11 февраля. ИРНА — В Тегеране и других городах Ирана сотни тысяч человек пришли на улицы, чтобы принять участие в праздничных манифестациях и шествиях по случаю 41-й годовщины победы исламской революции в стране.

В Тегеране и других городах страны с 9:00 утра (8:30 по мск) проходят праздничные шествия. Люди скандируют лозунги в поддержку исламской революции, которая положила конец монархии в стране. Демонстранты также скандируют антиамериканские и антиизраильские лозунги.

Отметим, что с 1-го по 11-е февраля в Иране проводятся торжественные мероприятия по случаю 41-летней годовщины революции в рамках общенациональных акций под названием Десять дней рассвета.1 февраля 1979 года после 15-летнего изгнания на родину вернулся основатель исламской революции имам Хомейни, и в конце концов, 22 бахмана (11 февраля), когда армия объявила о своем нейтралитете, победила Исламская революция.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

9409

Your Comment

You are replying to: .
2 + 1 =