Reuters: 100 военных пострадали при ударах Ирана по военным базам США в Ираке

"В общей сложности более 100 военнослужащих США получили травмы в результате ракетного удара Иран по американским базам в Ираке в ночь на 8 января", сообщил источник.

Ранее в Пентагоне сообщили о 64 пострадавших от контузии американских военных в результате ракетных ударов Ирана по военным базам США в Ираке.

Силы КСИР в ночь на 8 января нанесли ракетные удары по американским базам в Ираке в ответ на убийство в Багдаде генерала Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположены военные силы США.

После ракетного удара Ирана президент США Дональд Трамп сообщил, что пострадавших среди военнослужащих США не было.

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