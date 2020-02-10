Главы зарубежных дипмиссий поздравили Рухани с национальным праздником

Накануне 41-й годовщины победы исламской революции в Иране главы зарубежных дипмиссий и представительств в Тегеране провели встречу с иранским президентом.

С 1-го по 11-е февраля в Иране проводятся торжественные мероприятия торжественные мероприятия по случаю 41-летней годовщины революции в рамках общенациональных акций под названием Десять дней рассвета.

1 февраля 1979 года после 15-летнего изгнания на родину вернулся имам Хомейни, и в конце концов, 22 бахмана (11 февраля), когда армия объявила о своем нейтралитете, победила Исламская революция.

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