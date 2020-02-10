10 февр. 2020 г., 23:25
Journalist ID: 2177
News Code: 83670084
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Главы зарубежных дипмиссий поздравили Рухани с национальным праздником

Главы зарубежных дипмиссий поздравили Рухани с национальным праздником

Тегеран, 10 февраля. ИРНА — Главы зарубежных дипмиссий и представительств в Тегеране поздравили президента Ирана Хасана Рухани с 41-й годовщиной победы исламской революции в Иране.

Накануне 41-й годовщины победы исламской революции в Иране главы зарубежных дипмиссий и представительств в Тегеране провели встречу с иранским президентом.

С 1-го по 11-е февраля в Иране проводятся торжественные мероприятия торжественные мероприятия по случаю 41-летней годовщины революции в рамках общенациональных акций под названием Десять дней рассвета.

1 февраля 1979 года после 15-летнего изгнания на родину вернулся имам Хомейни, и в конце концов, 22 бахмана (11 февраля), когда армия объявила о своем нейтралитете, победила Исламская революция.

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