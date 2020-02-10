10 февр. 2020 г., 23:12
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News Code: 83670079
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Главы МИД Ирана и Швеции обсудили крушение украинского Boeing

Главы МИД Ирана и Швеции обсудили крушение украинского Boeing

Тегеран, 10 февраля. ИРНА — Министры иностранных дел Ирана и Швеции Мохаммад Джавад Зариф и Анн Линде обсудили по телефону трагедию с украинским самолетом, сбитым в Иране, сообщает иранское внешнеполитическое ведомство.

"Глава МИД Швеции Анн Линде в ходе телефонного разговора обсудила с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом крушение украинского самолета", сообщил в понедельник официальный представитель МИД Аббас Мусави, следует из сообщения иранского внешнеполитического ведомства.

Мусави отметил, что стороны в ходе переговоров призвали к сотрудничеству по этому вопросу вместо его политизации.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" 8 января потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли все 176 человек: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

11 января генеральный штаб Вооруженных сил Ирана сообщил, что украинский самолет, потерпевший крушение в среду под Тегераном, был по ошибке сбит иранской ракетой ПВО. В заявлении говорится, что военные приняли самолет за вражескую цель, ожидая возможных нападений со стороны США.

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