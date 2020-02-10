10 февр. 2020 г., 18:43
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News Code: 83669826
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Алиев поздравил Рухани с 41-й годовщиной победы исламской революции

Алиев поздравил Рухани с 41-й годовщиной победы исламской революции

Тегеран, 10 февраля. ИРНА — Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Ирана Хасану Рухани с  41-й годовщиной победы исламской революции.

"От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю вам и в вашем лице вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны – Дня победы исламской революции", говорится в послании Алиева.

"Сегодняшний уровень азербайджано-иранских отношений, основанных на исторических, культурных и религиозных корнях и развивающихся в условиях добрососедства, вызывает удовлетворение. Уверен, что наше сотрудничество как в двустороннем порядке, так и в международных организациях, в особенности, в рамках Движения неприсоединения, совместными усилиями будет и впредь укрепляться на благо наших народов", отметил азербайджанский лидер.

"Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам здоровья, успехов в делах, дружественному народу Ирана - мира и благополучия", подчеркнул он.

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