Алиев поздравил Рухани с 41-й годовщиной победы исламской революции

"От себя лично и от имени народа Азербайджана передаю вам и в вашем лице вашему народу самые сердечные поздравления по случаю национального праздника страны – Дня победы исламской революции", говорится в послании Алиева.

"Сегодняшний уровень азербайджано-иранских отношений, основанных на исторических, культурных и религиозных корнях и развивающихся в условиях добрососедства, вызывает удовлетворение. Уверен, что наше сотрудничество как в двустороннем порядке, так и в международных организациях, в особенности, в рамках Движения неприсоединения, совместными усилиями будет и впредь укрепляться на благо наших народов", отметил азербайджанский лидер.

"Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам здоровья, успехов в делах, дружественному народу Ирана - мира и благополучия", подчеркнул он.

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