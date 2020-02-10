Верховный лидер помиловал и сократил сроки 565 осужденных

"Верховный лидер исламской революции в рамках статьи 110 конституции Ирана дал согласие на предложение главы судебной власти Ирана Ибрахима Раиси о помиловании или сокращении наказаний заключенным по случаю 41-ой годовщины победы исламской революции в Иране" говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте иранского лидера.

Согласно статье 110 конституции Исламской Республики Иран верховный лидер страны имеет право помиловать или смягчать наказание осужденных по рекомендации главы судебной власти.

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