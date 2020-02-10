Иранский народ не поддастся на давление со стороны США, заявил Рухани

"Американцы думали, что с политикой максимального давления на вес импорт и экспорт, и жизнь народа заставят их поддаться или устроить протест против правительства и таки образом показать США зеленый свет", сказал Рухани на встрече с послами иностранных государств по случаю годовщины победы исламской революции в Иране.

По словам Рухани, в США ошибаются в своих расчетах, поскольку Тегеран не станет поддаваться.

Рухани добавил, что совершенно очевидно, что санкции на 100% негуманны и направлены против всего народа. "Вероятно, история знает мало примеров подобных санкций", заявил он.

"США в течение последних 20 месяцев с каждым днем ужесточают давление на иранский народ. Однако за поседение 8 месяцев все экономические показатели подтверждают, что Иран преодолел санкции ", подчеркнул президент.

"Деспотичные санкции США направлены против всего народа. На сегодняшний день ни у кого нет сомнений, что максимальное давление и санкции США направлены против каждого, иными словами ни для одного человека, ни для одной болезни, ни для одного продукта, необходимого людям, не сделано исключений", указал он.

"За последние два года, несмотря на санкции нам удалось должным образом управлять страной", добавил президент.

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