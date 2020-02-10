Гросси: МАГАТЭ необходим диалог с Ираном на максимально высоком уровне

"Работа идёт. Есть ряд вещей, которые, с одной стороны, как вы знаете, связаны с выполнением СВПД, и с другой - есть более постоянные обязательства по гарантиям. Мы в контакте с Ираном, пытаемся прояснить ряд вопросов. Мы по-прежнему в процессе, но пока не достигли точки, когда могли бы дать полную оценку того, что происходит", - сказал в понедельник глава МАГАТЭ журналистам.
"В этой связи я с нетерпением жду возможности продолжить общение с иранскими властями на максимально высоком уровне. Я считаю, это очень важно, чтобы мы могли убедиться, что хорошо понимаем друг друга... Я бы сказал, без такого диалога не обойтись", - указал он.
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Тегеран, 10 февраля. ИРНА — Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что МАГАТЭ необходим диалог с Ираном на максимально высоком уровне для прояснения всех необходимых вопросов.
"Работа идёт. Есть ряд вещей, которые, с одной стороны, как вы знаете, связаны с выполнением СВПД, и с другой - есть более постоянные обязательства по гарантиям. Мы в контакте с Ираном, пытаемся прояснить ряд вопросов. Мы по-прежнему в процессе, но пока не достигли точки, когда могли бы дать полную оценку того, что происходит", - сказал в понедельник глава МАГАТЭ журналистам.
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