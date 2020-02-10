Российский дипломат высказался о "всеобъемлющей" сделке США и Ирана

"Думаю, что это фантазии. Как говорят американцы, попытка подбить трех птиц одним камнем. Такая постановка вопроса нереалистична. Напомню, что в свое время переговоры по сугубо ядерным вопросам заняли порядка десяти лет. Если сюда добавить еще вопросы региональной безопасности и баллистических ракет, то это превратится в невыполнимую миссию. Эти дополнительные аспекты могут обсуждаться только с согласия заинтересованных сторон и отдельно от "ядерки", - сказал Ульянов.

Он добавил, что встреча комиссии по Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе (СВПД) пройдет в конце февраля - начале марта на уровне политдиректоров, вероятно, в Вене. "По моим прикидкам, сессия комиссии состоится в конце февраля - начале марта на уровне политических директоров внешнеполитических ведомств стран-участниц. Место встречи пока точно не определено. Полагаю, что она, как обычно, состоится в Вене", - сказал Ульянов.

Он подчеркнул, что нет оснований для беспокойства о том, что Иран может обрести ядерную бомбу.

"Все это чистой воды спекуляция. Определенные отклонения Тегерана от его обязательств по Соглашению о гарантиях с МАГАТЭ имели место в основном до 2003 года. С 2009 года ни одного такого отклонения МАГАТЭ не фиксировало. В отношении перспектив создания ядерной бомбы хороший ответ буквально на днях дал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Он сказал, что пока ядерная программа Ирана подлежит проверке, пока в этой стране находятся инспекторы МАГАТЭ и пока применяется Дополнительный протокол к Соглашению о гарантиях, международное сообщество в случае какого-то нежелательного развития событий узнает об этом немедленно. Это правда. Никаких оснований для беспокойства сейчас нет", - подчеркнул Ульянов.

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