10 февр. 2020 г., 15:28
Journalist ID: 2388
News Code: 83669486
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Салехи: Иран в любом случае защитит свою безопасность

Салехи: Иран в любом случае защитит свою безопасность

Лондон, 10 февраля, ИРНА - Глава Иранской организации по атомной энергии Али Акбар Салехи, сегодня на третьем семинаре МАГАТЭ по ядерной безопасности в Вене, подтвердил, что Исламская Республика без колебаний примет любые меры для обеспечения своей безопасности.

Салехи напомнил об ответственности Европы как одной из ключевых сторон ядерной сделки и ее освобождении от запугивания и односторонней политики США, сославшись на важность ядерной сделки как международного достижения.

Глава Организации по атомной энергии назвал спасение ядерной сделки с Ираном обеспечением ядерной безопасности и международных усилий в этой области.

Салехи также обвинил правительство США в сложившейся ситуации и осудил безответственное поведение правящего режима в США и на оккупированной территории Палестины.

Салехи также призвал международное сообщество бороться с такими угрозами, как вирус Stuxnet на иранских ядерных объектах, и осудить террористические нападения на ученых-ядерщиков в Иране.

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