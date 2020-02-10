Салехи: Иран в любом случае защитит свою безопасность

Салехи напомнил об ответственности Европы как одной из ключевых сторон ядерной сделки и ее освобождении от запугивания и односторонней политики США, сославшись на важность ядерной сделки как международного достижения.

Глава Организации по атомной энергии назвал спасение ядерной сделки с Ираном обеспечением ядерной безопасности и международных усилий в этой области.

Салехи также обвинил правительство США в сложившейся ситуации и осудил безответственное поведение правящего режима в США и на оккупированной территории Палестины.

Салехи также призвал международное сообщество бороться с такими угрозами, как вирус Stuxnet на иранских ядерных объектах, и осудить террористические нападения на ученых-ядерщиков в Иране.

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