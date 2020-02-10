15 стран подтвердили свое участие в шахматном турнире "Кубок Карун"

Международный шахматный турнир "Кубок Карун" с 24 февраля по 1 мая пройдет в Ахвазе.

По его словам, более 300 шахматистов из таких стран, как Индия, Армения, Украина, Грузия, Шри-Ланка, Дания и Ирана подтвердили свое участие в этом турнире.

Он отметил, что соревнования пройдут в 3 уровнях: группа А (Гроссмейстеры), группа B (шахматисты с рейтингом ниже 2000) и группа C (шахматисты с рейтингом ниже 1600).

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