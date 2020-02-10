Международный шахматный турнир "Кубок Карун" с 24 февраля по 1 мая пройдет в Ахвазе.
По его словам, более 300 шахматистов из таких стран, как Индия, Армения, Украина, Грузия, Шри-Ланка, Дания и Ирана подтвердили свое участие в этом турнире.
Он отметил, что соревнования пройдут в 3 уровнях: группа А (Гроссмейстеры), группа B (шахматисты с рейтингом ниже 2000) и группа C (шахматисты с рейтингом ниже 1600).
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Ахваз, 10 февраля, ИРНА – Шахматисты из 15 стран мира примут участие в 7-м шахматном турнире "Кубок Карун" в иранском городе Ахваз. Об этом сообщил в понедельник глава шахматной делегации провинции Хузестан Абдольамир Хатиб-Заде.
Международный шахматный турнир "Кубок Карун" с 24 февраля по 1 мая пройдет в Ахвазе.
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15 стран подтвердили свое участие в шахматном турнире "Кубок Карун"
Ахваз, 10 февраля, ИРНА – Шахматисты из 15 стран мира примут участие в 7-м шахматном турнире…
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