Санкции США нацелены на иранский народ: посол ИРИ в РФ

Говоря о выходе США из ядерной сделки, Джалали на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" заявил: "Что касается СВПД, мы считаем себя участником этой договоренности и считаем, что у нас есть обязательства по данной договоренности... Эти пять шагов, которые мы предприняли, мы всегда говорили, что они являются обратимыми. Мы пока по отношению к СВПД, и по соглашению о гарантиях, а также к договору ДНЯО являемся приверженными. И пока не собираемся выходить из СВПД.

По его словам, несмотря на жеские санкции США Иран занимает 4-е место мира в области нанотехнологии.

Он также назвал "Экономику без нефти" первым экономическим приоритетом страны.

"Я должен отметить, что мы сотрудничаем с Россией в таких направлениях, как в космических вопросах, по вопросу запусков спутника, и это сотрудничество у нас продолжается", - сказал посол, добавив, что он оценивает это сотрудничество как "очень хорошее".

"Мы думаем, что сохранение "астаниского формата" является очень важным. Хотя периодически возникают и разногласия, но в рамках астанинского формата их и нужно урегулировать и устранять. И стараться, чтобы Сирия с помощью стран-гарантов, я имею ввиду Иран, Россию и Турцию, и в рамках конституционного комитета смогла достичь стабильности", - сказал посол.

При этом он подчеркнул, что "Исламская республика Иран и Россия борются с террористами и на практике доказали это".

"Да, США создали коалицию, но давайте посмотрим - эта коалиция хоть одну деревню в Сирии спасла? Пусть покажут свидетельства и документы... С террористами надо бороться коренным образом", - добавил дипломат. Он подчеркнул, что народ Сирии сам должен решать свою судьбу.

"Мы считаем, что подобного рода проекты как "Сделка века" не могут решить проблему народа Палестины", - заявил он.

По словам дипломата, на самом деле предложенная "сделка" является "неким мошенничеством" и подрывает права палестинцев.

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