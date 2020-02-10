Иран занимает первое место в выращивании форели в мире

«Иран приобрел необходимые знания, и благодаря аутсорсингу частный сектор в настоящее время занимается деятельностью в сфере аквакультуры», - отметил он.

«По выращиванию осетра страна также занимает третье место в мире после Китая и Армении и будет занимать второе место после Китая в следующем десятилетии», - добавил он.

«Теперь мы сделали несколько шагов впереди для выращивания креветок и будем удовлетворять некоторые потребности этой промышленности», - продолжил чиновник.

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