10 февр. 2020 г., 14:30
Journalist ID: 2388
News Code: 83669353
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Иран занимает первое место в выращивании форели в мире

Иран занимает первое место в выращивании форели в мире

Тегеран, 10 февраля, ИРНА - Глава иранской рыбохозяйственной организации Набиоаллах Хунмирзаи объявил, что страна занимает первое место по выращиванию форели.

«Иран приобрел необходимые знания, и благодаря аутсорсингу частный сектор в настоящее время занимается деятельностью в сфере аквакультуры», - отметил он.

«По выращиванию осетра страна также занимает третье место в мире после Китая и Армении и будет занимать второе место после Китая в следующем десятилетии», - добавил он.

«Теперь мы сделали несколько шагов впереди для выращивания креветок и будем удовлетворять некоторые потребности этой промышленности», - продолжил чиновник.

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