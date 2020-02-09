Экспорт минеральных солей Ирана вырос на 35 процентов

«Экспорт минеральных солей из Ирана в прошлом году составил 16 000 тонн, и, несмотря на экономические проблемы, в этом году получили хорошие результаты в экспорте, и ожидается, что к концу этого года он превысит 32 000 тонн», - отметил он.

По его словам, большинство поставок экспортированных минеральных солей Ирана в этом году было отправлено в Россию, Ирак, южные страны Персидского залива, Туркменистан и Грузию.

«Компания планирует расширить свой экспорт в Россию и страны Персидского залива в следующем году, чтобы расширить свой экспорт и увеличить свое влияние на международных рынках», - добавил он.

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