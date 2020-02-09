Италия планирует вложить 35 млн евро в строительство электростанции, работающей на мусоре в Иране

"Строительство электростанции, работающей на мусоре требует инвестиций на сумму 55 миллионов евро — 35 млн евро вложит итальянская компания, а остальные 20 млн евро — иранская сторона", сказал Самии.

По его словам, итальянская компания на протяжении 20 лет будет отвечать за строительство электростанции, за ее техническое обслуживание и эксплуатацию.

Ожидается, что электростанция, работающая на мусоре будет введена в эксплуатацию через 15 месяцев.

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