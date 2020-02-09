9 февр. 2020 г., 17:42
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News Code: 83667950
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Италия планирует вложить 35 млн евро в строительство электростанции, работающей на мусоре в Иране

Италия планирует вложить 35 млн евро в строительство электростанции, работающей на мусоре в Иране

Горган, 9 февраля. ИРНА — Итальянская компания планирует вложить 35 млн евро в строительство электростанции, работающей на мусоре в провинции Голестан на северо-востоке Ирана, заявил глава организации по управлению отходами провинции Мохсен Самии.

"Строительство электростанции, работающей на мусоре требует инвестиций на сумму 55 миллионов евро — 35 млн евро вложит итальянская компания, а остальные 20 млн евро — иранская сторона", сказал Самии.

По его словам, итальянская компания на протяжении 20 лет будет отвечать за строительство электростанции, за ее техническое обслуживание и эксплуатацию.

Ожидается, что электростанция, работающая на мусоре будет введена в эксплуатацию через 15 месяцев.

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