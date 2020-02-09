9 февр. 2020 г., 16:59
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News Code: 83667874
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Годовщину Исламской революции в Иране будут освещать 6 тыс. журналистов

Годовщину Исламской революции в Иране будут освещать 6 тыс. журналистов

Тегеран, 9 февраля. ИРНА — Демонстрацию по случаю годовщины победы Исламской революции 22 бахмана (11 февраля) будут освещать более 6 тыс. иранских и иностранных журналистов. Об этом в воскресенье сообщил замглавы координационного совета Организации исламской пропаганды Ирана Носратолла Лотфи.

Массовую демонстрацию в честь 41-й годовщины Исламской революции будут освещать более 6 тысяч фотографов, журналистов и операторов, включая 300 иностранных репортеров.

С 1-го по 11-е февраля в Иране проводятся торжественные мероприятия торжественные мероприятия по случаю 41-летней годовщины революции в рамках общенациональных акций под названием Десять дней рассвета.

1 февраля 1979 года после 15-летнего изгнания на родину вернулся имам Хомейни, и в конце концов, 22 бахмана (11 февраля), когда армия объявила о своем нейтралитете, победила Исламская революция.

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