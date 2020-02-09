Иран занимает первое место в регионе по разработке стволовых клеток

"Правительство уделяет особое внимание вопросу коммерциализации стволовых клеток", сказал Саттари на церемонии представлении 26 новых продуктов на основе стволовых клеток.

По его словам, за последние годы число инновационных компаний в области стволовых клеток увеличилось до 100.

Ранее генеральный директор Банка стволовых клеток Роянского центра Мортеза Зараби, заявил, что на сегодняшний день Иран хранит стволовые клетки пуповинной крови около 120 тыс. новорождённых, отметив, что у страны крупнейший банк хранения стволовых клеток пуповинной крови на Ближнем Востоке.

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