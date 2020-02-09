9 февр. 2020 г., 16:20
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News Code: 83667833
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Иран занимает первое место в регионе по разработке стволовых клеток

Иран занимает первое место в регионе по разработке стволовых клеток

Тегеран, 9 февраля. ИРНА — Вице-президент Ирана по науке и технологиям Сорена Саттари заявил, что Исламская Республика Иран занимает первое место в регионе по разработке стволовых клеток.

"Правительство уделяет особое внимание вопросу коммерциализации стволовых клеток", сказал Саттари на церемонии представлении 26 новых продуктов на основе стволовых клеток.

По его словам, за последние годы число инновационных компаний в области стволовых клеток увеличилось до 100.

Ранее генеральный директор Банка стволовых клеток Роянского центра Мортеза Зараби, заявил, что на сегодняшний день Иран хранит стволовые клетки пуповинной крови около 120 тыс. новорождённых, отметив, что у страны крупнейший банк хранения стволовых клеток пуповинной крови на Ближнем Востоке.

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