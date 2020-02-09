Иностранные спортсмены: Иран - безопасная страна с добрыми людьми

Как отметили эти спортсмены, "туристические достопримечательности и хорошее поведение людей в Ширазе побудили нас снова отправиться в Иран и город Шираз".

Иностранные СМИ лгут об Иране

Милан Драто из Словакии, которому 23 года, в открытии международного турнира по бадминтону «Фаджр» в интервью корреспонденту ИРНА в Ширазе сказал: «Я начал заниматься этим видом спорта в возрасте 9 лет и тренировался в Дании в течение последних трех лет".

"Средства массовой информации за пределами Ирана говорят нам, что поездка в Иран - опасно, что не соответствует действительности, и я мог легко прогулять по городу Шираз свободно", - добавил он.

По его словам, "во время моего пребывания в Иране и городе Шираз я не видел никаких проблем с безопасностью и не видел ничего опасного".

"В Ширазе отличные блюда, и люди добры и дружелюбны с нами, горы вокруг города были прекрасны, и я наслаждался восходом и закатом солнца, - продолжил он.

Я рекомендую своим друзьям в Словакии, чтобы посетить Иран

"Я скажу своим друзьям в Словакии поехать в Иран, это мой первый визит в Иран, и я хотел бы вернуться в Иран и познакомиться с хорошей культурой жителей этой земли, - указал он.

Словацкий спортсмен отметил, что Кубок Фаджр был проведен и организован очень хорошо, добавив: "К сожалению, многие хорошие бадминтонисты отказали участвовать, потому что они думали, что Иран опасная страна и отказались, в то время они пропустили хорошую возможность".

Кристал Пол из США: меня напугали, я приехала в Иран со страхом

Американка Кристал Пол, победитель золотой медали Кубка Фаджр также сказала: "До того, как я приехала в Иран, я была напугана, поэтому я приехала со страхом".

"Но когда я своими глазами увидела Иран и город Шираз, поняла, что все сказанное до поездки, не соответствует действительности, и хотела бы снова поехать в Иран", - пояснила она.

29-й международный турнир по бадминтону Кубка «Фаджр» прошел в Ширазе 4-8 февраля.

Спортсмены из таких стран, как Канада, Мексика, Америка, Афганистан, Бельгия, Болгария, Словакия, Австрия, Индия, Пакистан, Исландия, Ирак, Украина и Иран приняли участие в этом турнире.

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