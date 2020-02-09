Товарооборот с Евразией превысил миллиард долларов

"Общая численность населения Евразии составляет 94 млн. человек и занимает первое место по энергетике, второе место – по газу, а четвертое место – по электричеству", - отметил он.

"Сейчас это хорошая возможность сыграть ключевую роль в Евразии, и мы должны иметь возможность воспользоваться надлежащим транзитным потенциалом страны", - добавил он.

По его словам, "экспорт Ирана в Евразию составлял 347 млн. долларов с момента вступления соглашения в силу, причем 78 млн. долларов товаров получило преференциальный тариф, а импорт Ирана из Евразии составил 655 млн. долларов, из которых около 533 млн. долларов были облагаться преференциальными тарифами".

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