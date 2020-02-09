9 февр. 2020 г., 13:43
Journalist ID: 2390
News Code: 83667513
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Природный газ пришел в дома 86% сельского населения Ирана

Природный газ пришел в дома 86% сельского населения Ирана

Казвин, 9 февраля, ИРНА – Природный газ появился в дома 26% общего сельского населения Ирана до начала работы администрации Хасана Рухани в 2013 году, а сегодня 86% сельского населения Ирана обладают природным газом. Об этом сообщил вице-президент Ирана по сельскому развитию Мохаммад Омид.

"С начала победы Исламской революции были предприняты большие шаги в деревнях страны", отметил иранский чиновник в субботу, назвав несравненной сегодняшнюю ситуацию деревней с периодом до победы революции.
По его словам, в каждой деревне Ирана уже пришло электричество. "15 тыс. семей от 39 тыс. деревней Ирана живут в поселках с населением ниже 20 семей", добавил он.
Он отметил, что в 78% деревнях Ирана есть питьевая вода, и все иранские поселки включены в сеть здравоохранения.
Омид заключил, что 10 тыс. 26 деревней получили доступ к питьевой воде за последние 6 лет.

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