Природный газ пришел в дома 86% сельского населения Ирана

"С начала победы Исламской революции были предприняты большие шаги в деревнях страны", отметил иранский чиновник в субботу, назвав несравненной сегодняшнюю ситуацию деревней с периодом до победы революции.

По его словам, в каждой деревне Ирана уже пришло электричество. "15 тыс. семей от 39 тыс. деревней Ирана живут в поселках с населением ниже 20 семей", добавил он.

Он отметил, что в 78% деревнях Ирана есть питьевая вода, и все иранские поселки включены в сеть здравоохранения.

Омид заключил, что 10 тыс. 26 деревней получили доступ к питьевой воде за последние 6 лет.

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