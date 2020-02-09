Международное радио Китая поблагодарило за сочувствие иранцев в связи со вспышкой коронавируса

Из-за вспышки коронавируса в Китае миллионы людей в городе Ухань оказались в изоляции - транспортное сообщение с городом было закрыто из-за распространения заболевания. Тем не менее, люди, в частности иранские студенты в Ухане пытаются поднять друг другу настроение.

Вспышка смертельного вируса наступила, когда Китай отмечал Новый год. Кок отмечается в репортаже международного радио Китая, иранцы, проживающие в Китае подготовили различные ролики под такими названиями "Держись, Ухань!" и" Держись, Китай!".

Власти Китая 31 декабря сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. По данным специалистов, возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали более 720 человек, заражены свыше 34,5 тысячи.

Следите за нами в Twitter @irnarussian

*9392