МИД Ирана: Тегеран готов помочь решить разногласия Сирии и Турции в Идлибе

"Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен, который находится в Тегеране с визитом провел переговоры со страшим помощником главы МИД Ирана", говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Ирана.

"В ходе встречи стороны обсудили ход развития событий в Сирии, в частности события в Идлибе, конституционный комитет, восстановления Сирии, рабочую группу по обмене заключенными и похищенными, а также возвращение беженцев на свою родину", отмечается в нем.

"Иран настаивает на защите жизни гражданских лиц и предотвращении их использования в качестве живого щита и готов помочь в разрешении разногласий между Турцией и Сирией в Идлибе", сказал Хаджи

Как следует из сообщения, дипломаты также обменились мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес по сирийскому урегулированию.

Стороны также подчеркнули необходимость разрешения кризиса в Сирии политическим путем.

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