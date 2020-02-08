Джаханбахш – первый иранский игрок, признанный автором гола месяца в АПЛ

Таким образом, он стал первым иранцем, которому досталась месячная индивидуальная награда в чемпионате Англии, и вторым игроком «Брайтона», признанным автором лучшего мяча по итогам месяца, после Антони Нокара.

Джаханбахш награждён за гол, забитый в ворота «Челси» 1 января. На 84-й минуте иранец завершил розыгрыш углового эффектным ударом через себя в падении. Он сделал счёт 1:1. Этот мяч принёс «Брайтону» 1 очко по итогам противостояния.

Нападающий забил через 18 минут после выхода на замену.

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Вспоминая этот эпизод, Алиреза Джаханбахш рассказал: «Когда я появился на поле, я знал, что могу помочь команде».

«Я чувствовал, что могу нанести удар по мячу только ножницами. Но, как вы могли понять по моей реакции, я не ожидал, что он окажется в сетке!»

«Я не мог бы и мечтать о более красивом мяче в такой игре. Я бы сказал, что это лучший гол, который я забил когда-либо».

В этом сезоне Алиреза Джаханбахш отметился 2 мячами в 7 поединках за «Брайтон» во всех турнирах. Точный удар, отмеченный наградой, стал для него вторым в футболке «Чаек».

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