Семьи мучеников из числа защитников шиитских святынь подали иск на Трамп за убийство Сулеймани

"Согласно международному праву мы приняли решение подать на международный суд на ряд американских властей, во главе которых находится Трамп за террористическое убийство генерала Сулеймани", заявил глава юридического института "Эдалат" Мохаммад Реза Мусави-фард.

Кроме того, добавил он, семьи 48 мучеников из числа защитников шиитских святынь призвали подать иск в суд на властей США за формировании террористической группировки ДАИШ (ИГИЛ) и других террористических группировок в регионе.

Мусави-фард добавил, что Иран подал в суд на 19 американцев, в том числе бывших и действующих президентов США, руководящих терактов, авиакомпании Pan American, террористических сил CENTCOM, Госсекретаря и министров финансов и обороны США, ВМС США, а также других физических и юридических лиц, принимающих участие в террористических операциях.

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