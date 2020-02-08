Зариф: единственным путем урегулирования сирийского кризиса является политический

"Спецпредставитель генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен, который находится с визитом в Тегеране провел встречу в субботу с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом", говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

"В ходе встречи, глава иранского МИД и спецпосланник генсека ООН по Сирии обменялись мнениями о ситуации в САР", отмечается в нем.

Зариф заявил Педерсену, что единственным путем урегулирования сирийского кризиса является политический, подчеркнув полную готовность иранской стороны к сотрудничеству в этом вопросе при уважении территориальной целостности, суверенитету и независимости Сирии.

Педерсен, в свою очередь, рассказал главе иранского МИД о ходе политического урегулирования сирийского кризиса, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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