Китай поблагодарил Иран за медицинские маски

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ранее заявил, что Китай предпринял эффективные меры в борьбе с коронавирусом.

Чунын назвала послание Зарифа признаком истинной и традиционной дружбы между двумя народами и странами.

Представитель МИД КНР также сообщила об обеспечении Ираном 3 млн. медицинских масок для Китая, добавив, что Иран готов направить больше гуманитарных и медицинских помощей в Пекин.

По её словам, такие страны, как Пакистан, Новая Зеландия, Индонезия, Таиланд, Южная Корея, Турция, Великобритания, Франция и Германия также направили свои гумпомощи в Китай.

Власти Китая 31 декабря сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. По данным специалистов, возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали более 720 человек, заражены свыше 34,5 тысячи.

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