8 февр. 2020 г., 13:41
Journalist ID: 2390
News Code: 83665887
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Иран получил 41 лицензию на ОИ-2020 в Токио

Иран получил 41 лицензию на ОИ-2020 в Токио

Керманшах, 8 февраля, ИРНА – Иран получил 41 лицензию на Олимпийские Игры в Токио в 2020 году. Об этом сообщил глава национального олимпийского комитета Ирана Реза Салехи Амири в субботу.

"Мы надеемся на больше лицензий в следующие дни", заявил он журналистам, добавив, что министерство по делам молодежи и спорта Ирана мобилизовало все свои потенциалы для достижения лучших результатов на ОИ-2020 в Токио.
Летние Олимпийские игры 2020 пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в столице Японии.

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