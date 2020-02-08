Иран получил 41 лицензию на ОИ-2020 в Токио

"Мы надеемся на больше лицензий в следующие дни", заявил он журналистам, добавив, что министерство по делам молодежи и спорта Ирана мобилизовало все свои потенциалы для достижения лучших результатов на ОИ-2020 в Токио.

Летние Олимпийские игры 2020 пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года в столице Японии.