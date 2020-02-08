Иранские специалисты произвели антибактериальный воздушный фильтр

Одна из повседневных забот женщин дома, - это пыль в интерьере квартиры, и вентиляционные отверстия - один из способов проникновения этих частиц в здание.
Компания Smart Car Raymond разработала специальный воздушный фильтр, который может минимизировать количество пыли, попадающей в здание. С другой стороны, патогены удаляются через фильтр благодаря антибактериальным свойствам наночастиц.
Эти нанофильтры можно стирать, их можно мыть и повторно использовать несколько раз и в среднем могут работать два года.
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