8 февр. 2020 г., 12:48
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News Code: 83665744
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В Иране не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом: минздрава

В Иране не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом: минздрава

Сари, 8 февраля, ИРНА – До 8 февраля пока не зарегистрировано случаев заражения новым китайским коронавирусом в Иране. Об этом сообщил министр здравоохранения и медицинского образования Ирана Саид Намаки в субботу.

"Пока не выявлены случаев заражения коронавирусной инфекцией среди китайских пассажиров, которые приехали в Иран", заявил Намаки, выступая на церемонии открытия факультета парамедицины университета Мазендеран на провинции Сари.
Иранский министр отметил, что у 100 пациентов, находящихся с подозрением на коронавирус в 3 городах Ирана, взяли анализы. Их результаты не подтвердили случаев заражения коронавирусом.
По его словам, иранские студены, приехавшие из Китая в Иран, сразу после прибытия в страну отправлены на карантин. У них также взяли анализы, и результаты сегодня будут опубликованы.
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