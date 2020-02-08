В Иране не зарегистрировано случаев заражения коронавирусом: минздрава

"Пока не выявлены случаев заражения коронавирусной инфекцией среди китайских пассажиров, которые приехали в Иран", заявил Намаки, выступая на церемонии открытия факультета парамедицины университета Мазендеран на провинции Сари.

Иранский министр отметил, что у 100 пациентов, находящихся с подозрением на коронавирус в 3 городах Ирана, взяли анализы. Их результаты не подтвердили случаев заражения коронавирусом.

По его словам, иранские студены, приехавшие из Китая в Иран, сразу после прибытия в страну отправлены на карантин. У них также взяли анализы, и результаты сегодня будут опубликованы.

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