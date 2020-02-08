Иран должен стать сильным, чтобы предотвратить войну, заявил лидер

"Кроме ремонта и реконструкции истребителей и самолетов, сегодня ВВС Ирана создают новые истребители несмотря на санкции США", заявил лидер сегодня утром на встрече с командирами и персоналом ВВС армии.

Лидер назвал санкции преступлениями в истинном значении слова, добавив, что можно превратить угрозы в возможность, опираясь на внутренние силы и потенциалы.

"Иран должен стать всесторонне сильным. Одна из сторон – военная. Мы не хотим угрожать кому-либо. Мы стремимся к сохранению безопасности страны и предотвращения угрозы", пояснил лидер.

Аятолла Хаменеи также посоветовал ВС, в частности ВВС армии и аэрокосмическая сила КСИР, предпринимать усилия для укрепления военной мощи в различных аспектах.

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