Советник верховного лидера назвал "сделку века" политическим самоубийством Трампа

"В Сирии действия сирийских сил и Фронта сопротивления направлена на полную свободу страны и, если Бог даст, они пойдут на восток к Евфрату и изгонят американцев. Также в Йемене то, что они сделали в последние дни, возможно, было ответом на план Трампа — невероятная победа, в результате которой задержаны сотни людей, убиты сотни и освобождена практически важная часть земли Йемена. Я очень оптимистично смотрю в будущее, потому что план Трампа на самом деле является своего рода политическим самоубийством", сказал Велаяти в интервью KHAMENEI.IR, комментируя предложенный США план по урегулированию палестино-израильского конфликта, получивший название "сделка века".

Президент США Дональд Трамп в конце января в Белом доме вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, объявил о плане США ближневосточному урегулированию, получившем название "сделка века".

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