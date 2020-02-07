7 февр. 2020 г., 19:54
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Армяне Ирана посетили дом имама Хомейни

Армяне Ирана посетили дом имама Хомейни

Тегеран, 7 февраля. ИРНА — группа армян из города Арак посетили исторический дом-музей и родину основоположника Исламской революции в Иране имама Хомейни в городе Хомейни по случаю годовщины победы исламской революции в Иране.

Руководитель музея имама Хомейни Джавад Разави сообщил в пятницу, что группа из 12 армян города Арак в провинции Маркази посетили дом-музей покойного лидера исламской революции, и познакомились с образом жизни основоположника Исламской революции в Иране
Этот исторический дом в городе Хомейн в провинции Арак, где родился и вырос имам Хомейни, был построен около 200 лет назад.  В настоящее время является музеем имама Хомейни.
Отметим, что с 1-го по 11-е февраля в Иране проводятся торжественные мероприятия по случаю 41-летней годовщины революции в рамках общенациональных акций под названием Десять дней рассвета".
1 февраля 1979 года после 15-летнего изгнания на родину вернулся имам Хомейни. Мероприятия, приуроченные к годовщине Исламской революции начнутся в этот день.
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