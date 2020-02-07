Армяне Ирана посетили дом имама Хомейни

Руководитель музея имама Хомейни Джавад Разави сообщил в пятницу, что группа из 12 армян города Арак в провинции Маркази посетили дом-музей покойного лидера исламской революции, и познакомились с образом жизни основоположника Исламской революции в Иране

Этот исторический дом в городе Хомейн в провинции Арак, где родился и вырос имам Хомейни, был построен около 200 лет назад. В настоящее время является музеем имама Хомейни.

Отметим, что с 1-го по 11-е февраля в Иране проводятся торжественные мероприятия по случаю 41-летней годовщины революции в рамках общенациональных акций под названием Десять дней рассвета".

1 февраля 1979 года после 15-летнего изгнания на родину вернулся имам Хомейни. Мероприятия, приуроченные к годовщине Исламской революции начнутся в этот день.

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