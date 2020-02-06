6 февр. 2020 г., 21:38
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News Code: 83664174
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Министр экономики: ненефтяной экспорт Ирана вырос на семь процентов

Министр экономики: ненефтяной экспорт Ирана вырос на семь процентов

Хамадан, 6 февраля, ИРНА - Министр экономики и финансов Ирана Фархад Дежпасанд заявил, что с начала этого года внешняя торговля ненефтяного экспорта страны выросла на семь процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В течение этого периода стоимость экспортируемых товаров снизилась на три процента, в то время как объем увеличился на 5 процентов, что связано с частным сектором», - сказал он.

«В условиях санкций частный сектор играет роль нападающего и находится на переднем крае противника», - отметил он.

Как заявил министр, «за последние десять месяцев у нас были иностранные инвестиции на 4 млрд. и 500 млн. долларов, что на 50 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года».

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