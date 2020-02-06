Драган Скочич стал главным тренером сборной Ирана по футболу

Наконец, после большой задержки, когда усблоной Ирана по футболу не было тренера, официально Драган Скочич возглавил сборную Ирана и стал сорок седьмым главным тренером истории иранского футбола.

Скочич заменяет Марка Уилмотса, и теперь национальная команда должна готовиться к отборочным матчам Кубка мира и Кубка Наций, и его первый матч будет на стадионе Азади в Гонконге 26 апреля.

До своей тренерской карьеры Скочич начал свою игровую карьеру в местном клубе HNK Rijeka, а затем за границей, когда подписал контракт с UD Las Palmas в Испании.

После окончания игровой карьеры Скочич окончил Академию футбола в Хорватской академии футбола и факультет обучения и подготовки тренеров на факультете Кинезиологии Загребского университета, получив диплом тренера УЕФА-ПРО и профессионального бакалавриата тренерской профессии.

В июле 2019 года он стал тренером иранской команды Санаат-е Нафт.

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