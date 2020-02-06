Иран является пятым по величине в мире производитель стальных огнеупорных деталей

Реза Рахмани на церемонии эксплуатации нового проекта завода Загрос Сефид-Дашть сказал, что «завод был построен на основе объективной самооценки нашей молодёжи и самодостаточность страны в производстве стальных огнеупорных деталей».

«Годовой объем производства завода составляет 25 млн. долларов США, что также снижает импорт огнеупорных деталей в страну, а также обеспечивает занятость для 120 молодых людей в этом районе», - отметил он.

«Как и в отношении этого завода, который производит самые сложные детали, можно и достигнуть самодостаточность и в других областях», - указал он.

Промышленная зона Сефид-Дашт находится в 40 км от центра провинции Чахармахал-и-Бахтиари.

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