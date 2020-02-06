6 февр. 2020 г., 09:47
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News Code: 83663206
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720 млн. долларов было экспортировано из свободной зоны Арас

720 млн. долларов было экспортировано из свободной зоны Арас

Тебриз, 6 февраля, ИРНА - Гендиректор свободной зоны Арас Мохсен Нариман сказал, что в этом году было экспортировано 720 млн. долларов, что в 2.6 раза больше, чем в прошлом году.

Как отметил чиновник, В прошлом году экспорт свободной зоны Арас составил 200 млн. долларов. При этом объем экспорта в этом году, достигнув 720 млн. долларов, увеличился на 2.6 раза.

Свободная зона Арас расположена в пяти отколовшихся частях северо-западного Ирана, недалеко от нулевой точки границы с Арменией, Азербайджаном и Нахичеванской Автономной Республикой и пограничной рекой Арас.

Стратегическое расположение Свободной зоны Арас на северо-западе страны, с площадью 51 тыс. гектаров благодаря ее границам с Азербайджаном, Арменией и Нахчыванской Автономной Республикой, а также ее близости к Турции и Ираку и, в конечном счете, географической близости к стран СНГ привело к созданию очень хороших экономических возможностей для этого района среди свободных зон страны.

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