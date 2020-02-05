5 февр. 2020 г., 21:59
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News Code: 83662900
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Армения намерена укреплять взаимодействие с Ираном несмотря на санкции

Армения намерена укреплять взаимодействие с Ираном несмотря на санкции

Керман, 5 февраля. ИРНА — Ереван намерен развивать сотрудничество с Тегераном в условиях жестоких санкционных мер США против Ирана, заявил в среду посол Армении в Иране Арташес Туманян на встрече с губернатором провинции Керман.

"В условиях, когда инвесторы отказываются от сотрудничества с Ираном из-за санкций США Республика Армения и Иран могут развивать взаимодействие по многим направлениям", сказал посол.

По его словам, отношения Ирана и Армении всегда были дружескими, и армянская сторона хочет, чтобы они еще более укрепились и развивались.

Туманян также напомнил, что временное соглашение о зоне свободной торговли Ирана с Евразийским экономическим союзом предоставляет хорошую возможность для расширения сотрудничества Тегерана и Еревана.

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